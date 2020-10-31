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Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном

Артикул: 109910
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 5
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 5
9 990 руб. 
10 990 руб. 
Купить
+ 103 КэтКоинов
Артикул: 109910
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараВеб-камеры
Автоматическая фокусировкаесть
Комплектациякамера, крепление, документация, упаковка
Крепление на монитореесть
Максимальное разрешение1920x1080
Микрофонесть
Поддержка Wi-Fiнет
СовместимостьWindows XP SP3/Vista/7
Тип матрицыCMOS
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 3 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с наиболее современными операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума. Модель Logitech HD Pro C920 подстраивается под свет и корректирует автоматически недостаточный уровень освещения. Взаимодействие с другими устройствами разных поколений возможно благодаря USB-интерфейсу версии 2.0 с поддержкой разъемов 3.0. Шнур модели имеет длину в 1.8 м, который позволяет крепить ее на разном расстоянии от монитора. Устройство обладает опцией автоматического фокусирования и отслеживания лиц для четкости снимков.


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Самовывоз невозможен
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном – стоимость товара 9990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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