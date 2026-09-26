Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998)
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622321
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows/Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998)
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 2 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума.
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Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows/Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 2 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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