Веб-камера A4Tech Камера Web A4 PK-920H серый
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498326
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, ПО, провод, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOs
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
150
Описание товара Веб-камера A4Tech Камера Web A4 PK-920H серый
Веб-камера с разрешением 1080P со встроенным микрофоном, который позволяет общаться в чате в режиме реального времени с семьей и друзьями. В микрофоне использована технология шумоподавления.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, ПО, провод, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOs
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Веб-камера с разрешением 1080P со встроенным микрофоном, который позволяет общаться в чате в режиме реального времени с семьей и друзьями. В микрофоне использована технология шумоподавления.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера A4Tech Камера Web A4 PK-920H серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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