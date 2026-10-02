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Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном

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Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 1
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 2
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 3
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 4
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 5
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 6
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 7
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 8
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 9
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 4
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 5
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 6
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 7
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 8
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 9
  • Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном
2 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
4608x3456
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOs
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
190

Описание товара Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном

Веб-камера A4Tech PK-920H-1 станет отличным выбором для любителей видеоконференций. 2-мегапиксельная матрица устройства обеспечивает разрешение видео 1920x1080. Угол обзора камеры – 60°. Фокусировка – фиксированная. Для записи звука используется интегрированный цифровой микрофон. Дополнительная функция камеры – съемка фото. Максимальное разрешение фотографий – 4608x3456. Веб-камера A4Tech PK-920H-1 универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство можно как разместить на столе, так и прикрепить к монитору (или к ноутбуку). Камера очень компактна: ее габаритные размеры составляют 80x74x28 мм. Цвет модели – черный. Интерфейс подключения камеры – USB. Используемый стандарт – USB 2.0. Вы сможете обеспечить коммутацию модели с любыми актуальными в настоящее время стационарными компьютерами и ноутбуками. Устройство поддерживается всеми наиболее популярными версиями Windows. Упаковка камеры – блистер оригинального конструктивного исполнения. На упаковке размещена полная информация об устройстве.

Отзывы о товаре Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
4608x3456
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOs
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера A4Tech PK-920H-1 станет отличным выбором для любителей видеоконференций. 2-мегапиксельная матрица устройства обеспечивает разрешение видео 1920x1080. Угол обзора камеры – 60°. Фокусировка – фиксированная. Для записи звука используется интегрированный цифровой микрофон. Дополнительная функция камеры – съемка фото. Максимальное разрешение фотографий – 4608x3456. Веб-камера A4Tech PK-920H-1 универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство можно как разместить на столе, так и прикрепить к монитору (или к ноутбуку). Камера очень компактна: ее габаритные размеры составляют 80x74x28 мм. Цвет модели – черный. Интерфейс подключения камеры – USB. Используемый стандарт – USB 2.0. Вы сможете обеспечить коммутацию модели с любыми актуальными в настоящее время стационарными компьютерами и ноутбуками. Устройство поддерживается всеми наиболее популярными версиями Windows. Упаковка камеры – блистер оригинального конструктивного исполнения. На упаковке размещена полная информация об устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - стоимость товара 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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