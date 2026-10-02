Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном
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Характеристики
Описание товара Камера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном
Веб-камера A4Tech PK-920H-1 станет отличным выбором для любителей видеоконференций. 2-мегапиксельная матрица устройства обеспечивает разрешение видео 1920x1080. Угол обзора камеры – 60°. Фокусировка – фиксированная. Для записи звука используется интегрированный цифровой микрофон. Дополнительная функция камеры – съемка фото. Максимальное разрешение фотографий – 4608x3456. Веб-камера A4Tech PK-920H-1 универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство можно как разместить на столе, так и прикрепить к монитору (или к ноутбуку). Камера очень компактна: ее габаритные размеры составляют 80x74x28 мм. Цвет модели – черный. Интерфейс подключения камеры – USB. Используемый стандарт – USB 2.0. Вы сможете обеспечить коммутацию модели с любыми актуальными в настоящее время стационарными компьютерами и ноутбуками. Устройство поддерживается всеми наиболее популярными версиями Windows. Упаковка камеры – блистер оригинального конструктивного исполнения. На упаковке размещена полная информация об устройстве.
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Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
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Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
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