Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 8995
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Android, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
100
Описание товара Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный
|Изображение
|Разрешение (видео)
|1280x720
|Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
|5 млн пикс.
|Основные параметры
|Подключение
|USB 2.0
|Микрофон
|встроенный
|Совместимые операционные системы
|Windows XP/Vista/7
|Дополнительно
|Конструкция
|крепление на мониторе
|Длина кабеля
|1.5 м
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Игровой корпус, full hd, с автофокусом, Зеркало
Теги товара: с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитКамера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микроф...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-935HL черный
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-930HA черный
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитВеб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF08800000...
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-940HA черный
-
В наличииЦена 6 180 руб. 6 780 руб.1545 руб. в СплитВеб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитВеб-камера Logitech C920e
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Android, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
|Изображение
|Разрешение (видео)
|1280x720
|Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
|5 млн пикс.
|Основные параметры
|Подключение
|USB 2.0
|Микрофон
|встроенный
|Совместимые операционные системы
|Windows XP/Vista/7
|Дополнительно
|Конструкция
|крепление на мониторе
|Длина кабеля
|1.5 м
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Игровой корпус, full hd, с автофокусом, Зеркало
Теги товара: с микрофоном
Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный