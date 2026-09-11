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Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный

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Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 1
Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 2
Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 3
Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 4
Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 4
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 8995
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Android, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный

Изображение
Разрешение (видео)1280x720
Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)5 млн пикс.
Основные параметры
ПодключениеUSB 2.0
Микрофонвстроенный
Совместимые операционные системыWindows XP/Vista/7
Дополнительно
Конструкциякрепление на мониторе
Длина кабеля1.5 м



Теги товара: с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech HD Webcam C310 черный




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Android, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Изображение
Разрешение (видео)1280x720
Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)5 млн пикс.
Основные параметры
ПодключениеUSB 2.0
Микрофонвстроенный
Совместимые операционные системыWindows XP/Vista/7
Дополнительно
Конструкциякрепление на мониторе
Длина кабеля1.5 м


Теги товара: с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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