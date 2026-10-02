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Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260)

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Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260) - фото 1
Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260) - фото 1
  • Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 180 руб.  11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641191
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация, крышка на объектив
Максимальное разрешение
1280x720, 1920x1080
Совместимость
Chrome OS, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
Универсальное
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х15
Вес, г.
166

Описание товара Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260)

Веб-камера Logitech C930c – это возможность комфортного ведения стримов, а также видеоразговоров с родными и близкими. Устройство получило в свое оснащение 3-мегапиксельную матрицу CMOS, которая обеспечивает высококачественную видеозапись в разрешении 1920x1080 пикселей с частотой кадров 30 кадр./сек. Объектив имеет угол обзора 90 градусов, чтобы в кадр попало все, что вам нужно. Модель может использоваться и для ведения фотосъемки, при этом готовые фото будут сохраняться прямо на ваш ноутбук или стационарный компьютер. Благодаря лаконичному черно-серебристому дизайну устройство будет хорошо смотреться на компьютерном столе не только дома, но и в офисе. Веб-камера Logitech C930c отличается небольшими габаритами, за счет которых она не займет много места на рабочем столе. Система автоматической фокусировки срабатывает на лице или при приближении объекта к линзе. Стереомикрофон с системой шумоподавления четко передаст каждое ваше слово и сопроводит видеоряд качественной звуковой дорожкой. Поддерживается совместимость камеры не только с ОС Windows, но и с устройствами на базе Mac OS X.



Теги товара: с автофокусом

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация, крышка на объектив
Максимальное разрешение
1280x720, 1920x1080
Совместимость
Chrome OS, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
Универсальное
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Logitech C930c – это возможность комфортного ведения стримов, а также видеоразговоров с родными и близкими. Устройство получило в свое оснащение 3-мегапиксельную матрицу CMOS, которая обеспечивает высококачественную видеозапись в разрешении 1920x1080 пикселей с частотой кадров 30 кадр./сек. Объектив имеет угол обзора 90 градусов, чтобы в кадр попало все, что вам нужно. Модель может использоваться и для ведения фотосъемки, при этом готовые фото будут сохраняться прямо на ваш ноутбук или стационарный компьютер. Благодаря лаконичному черно-серебристому дизайну устройство будет хорошо смотреться на компьютерном столе не только дома, но и в офисе. Веб-камера Logitech C930c отличается небольшими габаритами, за счет которых она не займет много места на рабочем столе. Система автоматической фокусировки срабатывает на лице или при приближении объекта к линзе. Стереомикрофон с системой шумоподавления четко передаст каждое ваше слово и сопроводит видеоряд качественной звуковой дорожкой. Поддерживается совместимость камеры не только с ОС Windows, но и с устройствами на базе Mac OS X.


Теги товара: с автофокусом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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