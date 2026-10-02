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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 180 руб.
11 090
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641191
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Chrome OS, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
Универсальное
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х15
Вес, г.
166
Описание товара Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260)
Веб-камера Logitech C930c – это возможность комфортного ведения стримов, а также видеоразговоров с родными и близкими. Устройство получило в свое оснащение 3-мегапиксельную матрицу CMOS, которая обеспечивает высококачественную видеозапись в разрешении 1920x1080 пикселей с частотой кадров 30 кадр./сек. Объектив имеет угол обзора 90 градусов, чтобы в кадр попало все, что вам нужно. Модель может использоваться и для ведения фотосъемки, при этом готовые фото будут сохраняться прямо на ваш ноутбук или стационарный компьютер. Благодаря лаконичному черно-серебристому дизайну устройство будет хорошо смотреться на компьютерном столе не только дома, но и в офисе. Веб-камера Logitech C930c отличается небольшими габаритами, за счет которых она не займет много места на рабочем столе. Система автоматической фокусировки срабатывает на лице или при приближении объекта к линзе. Стереомикрофон с системой шумоподавления четко передаст каждое ваше слово и сопроводит видеоряд качественной звуковой дорожкой. Поддерживается совместимость камеры не только с ОС Windows, но и с устройствами на базе Mac OS X.
Chrome OS, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
Универсальное
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Logitech C930c – это возможность комфортного ведения стримов, а также видеоразговоров с родными и близкими. Устройство получило в свое оснащение 3-мегапиксельную матрицу CMOS, которая обеспечивает высококачественную видеозапись в разрешении 1920x1080 пикселей с частотой кадров 30 кадр./сек. Объектив имеет угол обзора 90 градусов, чтобы в кадр попало все, что вам нужно. Модель может использоваться и для ведения фотосъемки, при этом готовые фото будут сохраняться прямо на ваш ноутбук или стационарный компьютер. Благодаря лаконичному черно-серебристому дизайну устройство будет хорошо смотреться на компьютерном столе не только дома, но и в офисе. Веб-камера Logitech C930c отличается небольшими габаритами, за счет которых она не займет много места на рабочем столе. Система автоматической фокусировки срабатывает на лице или при приближении объекта к линзе. Стереомикрофон с системой шумоподавления четко передаст каждое ваше слово и сопроводит видеоряд качественной звуковой дорожкой. Поддерживается совместимость камеры не только с ОС Windows, но и с устройствами на базе Mac OS X.
Веб-камера Logitech C930c черная (960-001260) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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