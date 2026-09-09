Веб-камера Logitech HD Webcam C930e черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
350
Описание товара Веб-камера Logitech HD Webcam C930e черный
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C930e поможет вам вести разговоры с родными и знакомыми через видеозвонки, делать качественные фото прямо на ноутбуке или стационарном ПК. Черный корпус с серебристой передней панелью отлично смотрится на столе дома или в офисе, а небольшие габариты и маленький вес помогут пользоваться камерой с комфортом. Крепление универсальное, удобно держится на мониторе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C930e поможет вам вести разговоры с родными и знакомыми через видеозвонки, делать качественные фото прямо на ноутбуке или стационарном ПК. Черный корпус с серебристой передней панелью отлично смотрится на столе дома или в офисе, а небольшие габариты и маленький вес помогут пользоваться камерой с комфортом. Крепление универсальное, удобно держится на мониторе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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