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Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400)

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Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 1
Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 2
Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 3
Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 1
  • Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 2
  • Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 3
  • Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569421
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Веб-камеры
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
11

Описание товара Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400)

Широкоугольная веб-камера Genius Widecam F100 – хорошее решение для проведения видеоконференции. Видеозапись ведется в формате FulI HD с частотой обновления 30 кадр/c с максимальной детализацией. Угол обзора составляет 120°. Качественное и чистое звучание голоса обеспечивает встроенный стереомикрофон, который не пропускает посторонние шумы. Специальная стеклянная линза в объективе устройства регулируется вручную, что дает возможность получить детальное и качественное изображение. С помощью возможности поворота устройства под любым углом можно снимать перемещающиеся объекты. Благодаря высокоскоростному USB-соединению осуществляется подключение к компьютеру или ноутбуку. Длина кабеля опционно увеличивает мобильность при использовании камеры. Для полноценного использования камеры Genius Widecam F100 необходимо обратить внимание на предъявляемые технические характеристики. Установка устройства происходит автоматически с помощью драйверов и не потребует непосредственного участия.

Отзывы о товаре Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Веб-камеры
Описание
Широкоугольная веб-камера Genius Widecam F100 – хорошее решение для проведения видеоконференции. Видеозапись ведется в формате FulI HD с частотой обновления 30 кадр/c с максимальной детализацией. Угол обзора составляет 120°. Качественное и чистое звучание голоса обеспечивает встроенный стереомикрофон, который не пропускает посторонние шумы. Специальная стеклянная линза в объективе устройства регулируется вручную, что дает возможность получить детальное и качественное изображение. С помощью возможности поворота устройства под любым углом можно снимать перемещающиеся объекты. Благодаря высокоскоростному USB-соединению осуществляется подключение к компьютеру или ноутбуку. Длина кабеля опционно увеличивает мобильность при использовании камеры. Для полноценного использования камеры Genius Widecam F100 необходимо обратить внимание на предъявляемые технические характеристики. Установка устройства происходит автоматически с помощью драйверов и не потребует непосредственного участия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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