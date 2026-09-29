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Веб-камера A4Tech PK-930HA черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера A4Tech PK-930HA черный

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Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 1
Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 2
Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 3
Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 4
Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 1
  • Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 2
  • Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 3
  • Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 4
  • Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420193
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
170

Описание товара Веб-камера A4Tech PK-930HA черный

Веб-камера – отличный выбор для любителей интернет-общения. Модель отличается широким углом обзора (75°) и наличием автоматической фокусировки. 2-мегапиксельная матрица генерирует высококачественное видеоизображение с разрешением 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Высокий уровень качества звука гарантирует встроенный микрофон. Камера оборудована креплением-прищепкой. Устройство можно быстро прикрепить к монитору и ноутбуку или установить на стол. Также возможна установка на штатив. Веб-камера подключается проводным способом. Используемый интерфейс – USB 2.0. Внешнее питание не требуется. Поддержка камеры реализована во всех самых распространенных в настоящее время операционных системах. Цвет корпуса модели – черный. Это типовое цветовое решение для техники данного вида. Размеры камеры – 63 x 66 x 56 мм.

Отзывы о товаре Веб-камера A4Tech PK-930HA черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера – отличный выбор для любителей интернет-общения. Модель отличается широким углом обзора (75°) и наличием автоматической фокусировки. 2-мегапиксельная матрица генерирует высококачественное видеоизображение с разрешением 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Высокий уровень качества звука гарантирует встроенный микрофон. Камера оборудована креплением-прищепкой. Устройство можно быстро прикрепить к монитору и ноутбуку или установить на стол. Также возможна установка на штатив. Веб-камера подключается проводным способом. Используемый интерфейс – USB 2.0. Внешнее питание не требуется. Поддержка камеры реализована во всех самых распространенных в настоящее время операционных системах. Цвет корпуса модели – черный. Это типовое цветовое решение для техники данного вида. Размеры камеры – 63 x 66 x 56 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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