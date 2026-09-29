Веб-камера A4Tech PK-930HA черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420193
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Веб-камера – отличный выбор для любителей интернет-общения. Модель отличается широким углом обзора (75°) и наличием автоматической фокусировки. 2-мегапиксельная матрица генерирует высококачественное видеоизображение с разрешением 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Высокий уровень качества звука гарантирует встроенный микрофон. Камера оборудована креплением-прищепкой. Устройство можно быстро прикрепить к монитору и ноутбуку или установить на стол. Также возможна установка на штатив. Веб-камера подключается проводным способом. Используемый интерфейс – USB 2.0. Внешнее питание не требуется. Поддержка камеры реализована во всех самых распространенных в настоящее время операционных системах. Цвет корпуса модели – черный. Это типовое цветовое решение для техники данного вида. Размеры камеры – 63 x 66 x 56 мм.
Веб-камера – отличный выбор для любителей интернет-общения. Модель отличается широким углом обзора (75°) и наличием автоматической фокусировки. 2-мегапиксельная матрица генерирует высококачественное видеоизображение с разрешением 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Высокий уровень качества звука гарантирует встроенный микрофон. Камера оборудована креплением-прищепкой. Устройство можно быстро прикрепить к монитору и ноутбуку или установить на стол. Также возможна установка на штатив. Веб-камера подключается проводным способом. Используемый интерфейс – USB 2.0. Внешнее питание не требуется. Поддержка камеры реализована во всех самых распространенных в настоящее время операционных системах. Цвет корпуса модели – черный. Это типовое цветовое решение для техники данного вида. Размеры камеры – 63 x 66 x 56 мм.
Веб-камера A4Tech PK-930HA черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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