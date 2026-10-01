Веб-камера A4Tech PK-935HL черный
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
В наличии
Код товара: 420197
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип установки (крепления)
универсальный
Частота кадров
30
Поддерживаемы ОС
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Угол обзора объектива (°)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
22
Описание товара Веб-камера A4Tech PK-935HL черный
Веб-камера A4Tech PK-935HLвоплощает в жизнь ваши самые смелые желания! Устройство предназначено для потоковой передачи и работает с видео в формате Full-HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение видео составляет 1920x1080 Пикс, совмещается со всеми операционными системами. Подключается к устройству через USB 2.0, длина которого составляет 1,5 м.Получите более яркие изображения: эта потоковая веб-камера оснащена автоматической HD-автофокусировкой и коррекцией освещенности, точно настраивается в соответствии с вашими условиями освещения для получения ярких, с хорошим контрастом изображений — даже если вы находитесь в темноте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип установки (крепления)
универсальный
Частота кадров
30
Поддерживаемы ОС
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Угол обзора объектива (°)
0
Страна производитель
Китай
Веб-камера A4Tech PK-935HLвоплощает в жизнь ваши самые смелые желания! Устройство предназначено для потоковой передачи и работает с видео в формате Full-HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение видео составляет 1920x1080 Пикс, совмещается со всеми операционными системами. Подключается к устройству через USB 2.0, длина которого составляет 1,5 м.Получите более яркие изображения: эта потоковая веб-камера оснащена автоматической HD-автофокусировкой и коррекцией освещенности, точно настраивается в соответствии с вашими условиями освещения для получения ярких, с хорошим контрастом изображений — даже если вы находитесь в темноте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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