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Веб-камера Oklick OK-C008FH черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Oklick OK-C008FH черный

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Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 1
Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 2
Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 3
Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 4
Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 1
  • Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 2
  • Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 3
  • Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 4
  • Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Веб-камера Oklick OK-C008FH черный
1 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Android, Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Тип матрицы
CMOS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Веб-камера Oklick OK-C008FH черный

Веб-камера Oklick OK-C008FH с CMOS-матрицей на 2 Мп обеспечивает высокое качество изображения формата FullHD. Функция автоматической фокусировки позволяет следить за лицом пользователя и повышает комфорт во время проведения видеосвязи. За точную передачу голоса отвечает встроенный микрофон с технологией шумоподавления. Подключение камеры осуществляется посредством несъемного проводного кабеля USB длиной 1.5 метра. Универсальное крепление предусматривает удобное размещение камеры Oklick OK-C008FH на мониторе или на столе.

Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C008FH черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Android, Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Тип матрицы
CMOS
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Oklick OK-C008FH с CMOS-матрицей на 2 Мп обеспечивает высокое качество изображения формата FullHD. Функция автоматической фокусировки позволяет следить за лицом пользователя и повышает комфорт во время проведения видеосвязи. За точную передачу голоса отвечает встроенный микрофон с технологией шумоподавления. Подключение камеры осуществляется посредством несъемного проводного кабеля USB длиной 1.5 метра. Универсальное крепление предусматривает удобное размещение камеры Oklick OK-C008FH на мониторе или на столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Веб-камера Oklick OK-C008FH черный - по цене 1810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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