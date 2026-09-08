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Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном

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Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 4
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 4
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109891
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Mac OS, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
120

Описание товара Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном

Веб-камера A4Tech PK-910H в черном корпусе с серебристыми элементами обеспечивает качественную передачу видео. Также представленная модель оборудована встроенным микрофоном с системой шумоподавления. Камера оснащена матрицей на 2 Мп, разрешение видео составляет 1920x1080. Максимальная частота кадров при записи равна 30 в секунду. Интерполированное разрешение при создании фото составит 4608x3456. Автоматическая фокусировка, предусмотренная в этой модели, обеспечивает дополнительное удобство использования. Веб-камера A4Tech PK-910H имеет подключается через провод к USB-разъему. Представленная модель совместима с популярными компьютерными ОС. Камера может устанавливаться на столе, также ее можно закрепить на мониторе.

Отзывы о товаре Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Mac OS, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера A4Tech PK-910H в черном корпусе с серебристыми элементами обеспечивает качественную передачу видео. Также представленная модель оборудована встроенным микрофоном с системой шумоподавления. Камера оснащена матрицей на 2 Мп, разрешение видео составляет 1920x1080. Максимальная частота кадров при записи равна 30 в секунду. Интерполированное разрешение при создании фото составит 4608x3456. Автоматическая фокусировка, предусмотренная в этой модели, обеспечивает дополнительное удобство использования. Веб-камера A4Tech PK-910H имеет подключается через провод к USB-разъему. Представленная модель совместима с популярными компьютерными ОС. Камера может устанавливаться на столе, также ее можно закрепить на мониторе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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