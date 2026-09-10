Веб-камера A4Tech PK-920H серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Веб-камера A4Tech PK-920H серый
Предлагаем Вашем вниманию новую разработку компании A4Tech веб-камеру PK-920H HD оснащенную 16 Мп камерой, которая будет передавать изумительное изображение. Также камера обладает встроенным микрофоном, который передает чистоту звучания во время разговора. C Plug-and-Play камера подключается без никаких проблем и установке дополнительных программ всего лишь подсоедините камеру через USB. С антибликовым покрытием камера будет передавать изображение в наилучшем качестве. Камера выполнена из высококачественных материалов. Вы можете использовать A4Tech PK-920H как в офисе для видео конференций, так и дома при общение с друзьями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном
Теги товара: full hd, с автофокусом
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном
Теги товара: full hd, с автофокусом
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