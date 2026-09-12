Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA)
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%4 200 руб. 8 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674776
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA)
Веб-камера A4Tech PK-980HA с сенсором CMOS 2 Мп обеспечивает детализированное видео формата FullHD в процессе общения. Система автоматической фокусировки настраивает резкость изображения и исключает размытие. Интегрированный микрофон четко передает голос. Стеклянный объектив защищает матрицу от появления царапин. Клипса с силиконовыми накладками предотвращает повреждение при контакте с поверхностями. Веб-камера A4Tech PK-980HA подключается к настольному компьютеру или ноутбуку посредством проводного интерфейса USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Веб-камера A4Tech PK-980HA с сенсором CMOS 2 Мп обеспечивает детализированное видео формата FullHD в процессе общения. Система автоматической фокусировки настраивает резкость изображения и исключает размытие. Интегрированный микрофон четко передает голос. Стеклянный объектив защищает матрицу от появления царапин. Клипса с силиконовыми накладками предотвращает повреждение при контакте с поверхностями. Веб-камера A4Tech PK-980HA подключается к настольному компьютеру или ноутбуку посредством проводного интерфейса USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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