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Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA)

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Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 1
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 2
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 3
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 4
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 5
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 6
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 7
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 8
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 9
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 10
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 11
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 12
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 13
Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 1
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 2
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 3
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 4
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 5
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 6
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 7
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 8
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 9
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 10
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 11
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 12
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 13
  • Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
4 200 руб.  8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674776
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA)

Веб-камера A4Tech PK-980HA с сенсором CMOS 2 Мп обеспечивает детализированное видео формата FullHD в процессе общения. Система автоматической фокусировки настраивает резкость изображения и исключает размытие. Интегрированный микрофон четко передает голос. Стеклянный объектив защищает матрицу от появления царапин. Клипса с силиконовыми накладками предотвращает повреждение при контакте с поверхностями. Веб-камера A4Tech PK-980HA подключается к настольному компьютеру или ноутбуку посредством проводного интерфейса USB.

Отзывы о товаре Веб-камера A4Tech Web (PK-980HA)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Описание
Веб-камера A4Tech PK-980HA с сенсором CMOS 2 Мп обеспечивает детализированное видео формата FullHD в процессе общения. Система автоматической фокусировки настраивает резкость изображения и исключает размытие. Интегрированный микрофон четко передает голос. Стеклянный объектив защищает матрицу от появления царапин. Клипса с силиконовыми накладками предотвращает повреждение при контакте с поверхностями. Веб-камера A4Tech PK-980HA подключается к настольному компьютеру или ноутбуку посредством проводного интерфейса USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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