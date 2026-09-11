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Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400)

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Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 1
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 2
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 3
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 4
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 5
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 6
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 7
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 8
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 9
Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 1
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 2
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 3
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 4
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 5
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 6
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 7
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 8
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 9
  • Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474827
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
настольный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, кг.
10.9

Описание товара Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400)

Камера UC400 позволяет общаться с собеседником с поддержкой HD видео. Автоматический баланс белого и высокая чувствительность сенсора позволят картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Съемный кабель и складная конструкция делают её более практичной и удобной в путешествиях. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Также в комплекте есть съемная шторка на объектив. Её использование исключают несанкционированную видеосъемку даже вирусными программами. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера



Теги товара: с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
настольный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Камера UC400 позволяет общаться с собеседником с поддержкой HD видео. Автоматический баланс белого и высокая чувствительность сенсора позволят картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Съемный кабель и складная конструкция делают её более практичной и удобной в путешествиях. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Также в комплекте есть съемная шторка на объектив. Её использование исключают несанкционированную видеосъемку даже вирусными программами. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера


Теги товара: с микрофоном
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Отзывы


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