Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный
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Состояние товара:Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 109905
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.9 и выше
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
140
Описание товара Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный
Выполняйте видеовызовы с полноформатным изображением (720p при частоте 30 кадров в секунду) при помощью веб-камеры C270 HD. Автоматическая коррекция освещенности обеспечивает естественную цветопередачу даже при недостаточном освещении.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.9 и выше
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Выполняйте видеовызовы с полноформатным изображением (720p при частоте 30 кадров в секунду) при помощью веб-камеры C270 HD. Автоматическая коррекция освещенности обеспечивает естественную цветопередачу даже при недостаточном освещении.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - стоимость товара 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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