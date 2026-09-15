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Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box

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Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 1
Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 2
Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 3
Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 4
Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 1
  • Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 2
  • Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 3
  • Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 4
  • Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango Device
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
50

Описание товара Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box

Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box представлена в компактном корпусе с креплением для монитора и возможностью отдельной установки на столе. Благодаря микрофону передается качественный аудиосигнал.

Отзывы о товаре Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box




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Характеристики
Бренд
Mango Device
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box представлена в компактном корпусе с креплением для монитора и возможностью отдельной установки на столе. Благодаря микрофону передается качественный аудиосигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Mango Device Full HD 1080P eco box - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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