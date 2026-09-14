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Веб-камера CBR CW 870FHD Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера CBR CW 870FHD Black

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Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 2
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Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 6
Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 7
Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 8
Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 9
Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 1
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 2
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 3
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 4
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 5
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 6
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 7
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 8
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 9
  • Веб-камера CBR CW 870FHD Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Веб-камера CBR CW 870FHD Black
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
230

Описание товара Веб-камера CBR CW 870FHD Black

Веб-камера CBR CW 870FHD представлена в компактном овальном корпусе с универсальным креплением на монитор. Проводное устройство подключается через интерфейс USB 2.0, обладая совместимостью с ОС Windows 7, 8 и 10. Данная модель дополнена микрофоном и подсветкой. Устройство CBR CW 870FHD с CMOS-матрицей 2 Мп способно записывать видео и делать фотографии с привычным разрешением 1920x1080 dpi. Прибор дополнен автоматическими функциями фокусировки и баланса белого. Корпус оснащен несъемным кабелем с комфортной для работы длиной.

Отзывы о товаре Веб-камера CBR CW 870FHD Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера CBR CW 870FHD представлена в компактном овальном корпусе с универсальным креплением на монитор. Проводное устройство подключается через интерфейс USB 2.0, обладая совместимостью с ОС Windows 7, 8 и 10. Данная модель дополнена микрофоном и подсветкой. Устройство CBR CW 870FHD с CMOS-матрицей 2 Мп способно записывать видео и делать фотографии с привычным разрешением 1920x1080 dpi. Прибор дополнен автоматическими функциями фокусировки и баланса белого. Корпус оснащен несъемным кабелем с комфортной для работы длиной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Веб-камера CBR CW 870FHD Black - по цене 1380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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