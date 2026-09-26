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Веб-камера Escam PVR006 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Escam PVR006 Black

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Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 1
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 2
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 3
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 4
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 5
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 6
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 7
Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 1
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 2
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 3
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 4
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 5
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 6
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 7
  • Веб-камера Escam PVR006 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407281
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Характеристики

Бренд
Escam
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
31

Описание товара Веб-камера Escam PVR006 Black

USB веб-камера для онлайн обучения, конференций и прочее. Способна записывать видео в качестве 1080p. Функция 3D DNR — цифровое шумоподавление — снижает до минимума уровень шума, который возникает на участках видео в условиях низкой освещенности. Подавление шумов происходит за счет сравнения кадров и обработки каждого из них несколько раз. Встроенный массив микрофонов позволяет записывать стереозвук, чтобы передать речь с максимальной чистотой и реалистичностью. Широкие возможности регулировки ножки для выбора оптимального ракурса съемки.

Отзывы о товаре Веб-камера Escam PVR006 Black




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Характеристики
Бренд
Escam
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
USB веб-камера для онлайн обучения, конференций и прочее. Способна записывать видео в качестве 1080p. Функция 3D DNR — цифровое шумоподавление — снижает до минимума уровень шума, который возникает на участках видео в условиях низкой освещенности. Подавление шумов происходит за счет сравнения кадров и обработки каждого из них несколько раз. Встроенный массив микрофонов позволяет записывать стереозвук, чтобы передать речь с максимальной чистотой и реалистичностью. Широкие возможности регулировки ножки для выбора оптимального ракурса съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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