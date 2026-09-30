Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий, полипроилен
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 641776
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий, полипроилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
470
Общая длина, мм
131
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.47х0.06
Вес, кг.
2
Описание товара Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)
Снеговые лопаты СИБИН - оптимальное решение для уборки снега. Малый вес, надежная конструкция и отличные эксплуатационные характеристики делают их незаменимыми в зимний период.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий, полипроилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
470
Общая длина, мм
131
Страна производитель
Россия
Снеговые лопаты СИБИН - оптимальное решение для уборки снега. Малый вес, надежная конструкция и отличные эксплуатационные характеристики делают их незаменимыми в зимний период.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)