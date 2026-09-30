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Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)

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Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 1
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 2
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 3
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 4
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 5
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 6
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 7
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 8
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 9
Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий, полипроилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 1
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 2
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 3
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 4
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 5
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 6
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 7
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 8
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 9
  • Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопата
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий, полипроилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
470
Общая длина, мм
131
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.47х0.06
Вес, кг.
2

Описание товара Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)

Снеговые лопаты СИБИН - оптимальное решение для уборки снега. Малый вес, надежная конструкция и отличные эксплуатационные характеристики делают их незаменимыми в зимний период.

Отзывы о товаре Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопата
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий, полипроилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
470
Общая длина, мм
131
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговые лопаты СИБИН - оптимальное решение для уборки снега. Малый вес, надежная конструкция и отличные эксплуатационные характеристики делают их незаменимыми в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая СИБИН ЛС-460, ширина 460 мм, стальная, с эргономичным стальным черенком, V-ручка, (421849) - купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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