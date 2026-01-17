Лопата для уборки снега Сибин Снегирь 421840
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%480 руб. 550 руб.
В наличии
Код товара: 349534
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб. -13%
550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
68
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х21х7
Вес, г.
560
Описание товара Лопата для уборки снега Сибин Снегирь 421840
Подойдет для быстрого удаления плотного снега возле машины. Металл окрашен и устойчив к воздействию зимних химикатов и влаги. Технические характеристики: - Размер ковша: 260х200 мм; - Материал ковша: сталь; - Толщина стали (без покрытия): 0,8 мм; - Толщина стали (c покрытием): 0,9 мм; - Тип покрытия: порошковая покраска; - Материал черенка: полипропилен; - Диаметр черенка: 22-30 мм; - Длина черенка: 530 мм; - Общая длина лопаты: 680 мм; - Крепление черенка с ковшом: шурупы. Особенности: - Ковш, выполненный из стали, обладает повышенным эксплуатационным ресурсом; - Пластиковый черенок значительно облегчает вес лопаты; - Удобная, эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный хват и удобство в работе Габариты и Вес: - Масса: 0.6 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
68
Страна производитель
Россия
Подойдет для быстрого удаления плотного снега возле машины. Металл окрашен и устойчив к воздействию зимних химикатов и влаги. Технические характеристики: - Размер ковша: 260х200 мм; - Материал ковша: сталь; - Толщина стали (без покрытия): 0,8 мм; - Толщина стали (c покрытием): 0,9 мм; - Тип покрытия: порошковая покраска; - Материал черенка: полипропилен; - Диаметр черенка: 22-30 мм; - Длина черенка: 530 мм; - Общая длина лопаты: 680 мм; - Крепление черенка с ковшом: шурупы. Особенности: - Ковш, выполненный из стали, обладает повышенным эксплуатационным ресурсом; - Пластиковый черенок значительно облегчает вес лопаты; - Удобная, эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный хват и удобство в работе Габариты и Вес: - Масса: 0.6 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Комментарий:
Раньше была такая же лопата, но совок был из алюминия, за счет чего она была легче, не ржавела. Теперь экономят, просто крашенный металл
Лопата для уборки снега Сибин Снегирь 421840 - купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин Снегирь 421840
Достоинства:
Комментарий:
Раньше была такая же лопата, но совок был из алюминия, за счет чего она была легче, не ржавела. Теперь экономят, просто крашенный металл