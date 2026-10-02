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Лопата для уборки снега СибрТех (61531) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега СибрТех (61531)

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Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 1
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 2
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 3
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 4
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 5
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 6
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 7
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 8
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 9
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 10
Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 1
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 2
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 3
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 4
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 5
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 6
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 7
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 8
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 9
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 10
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега СибрТех (61531)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х33х10
Вес, кг.
1.17

Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61531)

Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61531) Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61531) Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех 61531 Качественный, надежный инвентарь, выполненный из совеменных материалов. Прочная, легкая лопата. Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Защита от насекомых и грызунов , Инвентарь для обработки почвы , Колуны , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги , автомобильные , Лопаты туристические Теги товара: из нержавеющей стали , металлические Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Защита от насекомых и грызунов , Инвентарь для обработки почвы , Колуны , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Плодосъемники , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги , автомобильные , Лопаты туристические Теги товара: из нержавеющей стали , металлические Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Защита от насекомых и грызунов , Инвентарь для обработки почвы , Колуны , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги , автомобильные , Лопаты туристические Теги товара: из нержавеющей стали , металлические

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега СибрТех (61531)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Описание
Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61531) Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61531) Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех 61531 Качественный, надежный инвентарь, выполненный из совеменных материалов. Прочная, легкая лопата. Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Защита от насекомых и грызунов , Инвентарь для обработки почвы , Колуны , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги , автомобильные , Лопаты туристические Теги товара: из нержавеющей стали , металлические Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Защита от насекомых и грызунов , Инвентарь для обработки почвы , Колуны , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Плодосъемники , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги , автомобильные , Лопаты туристические Теги товара: из нержавеющей стали , металлические Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Защита от насекомых и грызунов , Инвентарь для обработки почвы , Колуны , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги , автомобильные , Лопаты туристические Теги товара: из нержавеющей стали , металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега СибрТех (61531) - стоимость товара 550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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