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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)

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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 1
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 2
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 3
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 4
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 5
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 6
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 7
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 8
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 9
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 10
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 11
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 12
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 13
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 14
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 15
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 16
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 17
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 18
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 19
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 20
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 21
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 22
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 1
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 2
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 3
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 4
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 5
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 6
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 7
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 8
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 9
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 10
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 11
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 12
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 13
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 14
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 15
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 16
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 17
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 18
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 19
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 20
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 21
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 22
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681207
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
270
Общая длина, см
84
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
84х28х10
Вес, г.
760

Описание товара Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)

Усиленная автомобильная лопата для уборки снега Сибртех 61673 длиной 840 мм, с ковшом из поликарбоната размером 270 х 360 мм, со стальным черенком, используется для расчистки территории после снегопада. Благодаря небольшим размерам ее удобно брать с собой. Лопата поможет освободить машину из снежного заноса, пригодится в дороге и хозяйстве

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
270
Общая длина, см
84
Страна производитель
Россия
Описание
Усиленная автомобильная лопата для уборки снега Сибртех 61673 длиной 840 мм, с ковшом из поликарбоната размером 270 х 360 мм, со стальным черенком, используется для расчистки территории после снегопада. Благодаря небольшим размерам ее удобно брать с собой. Лопата поможет освободить машину из снежного заноса, пригодится в дороге и хозяйстве
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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