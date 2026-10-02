Top.Mail.Ru
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата для уборки снега СибрТех (61536)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 1
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 2
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 3
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 4
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 5
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 6
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 7
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 8
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 9
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 10
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 1
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 2
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 3
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 4
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 5
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 6
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 7
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 8
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 9
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 10
  • Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349539
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега СибрТех (61536)
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х37х10
Вес, кг.
1.29

Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61536)

Качественная лопата станет надежным помощником в работе по уборке снега. Ковш выполнен из стали и оцинкован для предохранения от коррозии. Перед началом использования необходимо вставить черенок в тулейку и закрепить его саморезом. Преимущества лопаты: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега СибрТех (61536)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Описание
Качественная лопата станет надежным помощником в работе по уборке снега. Ковш выполнен из стали и оцинкован для предохранения от коррозии. Перед началом использования необходимо вставить черенок в тулейку и закрепить его саморезом. Преимущества лопаты: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...