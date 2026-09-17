Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 745376
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.1
Вес, кг.
1.69
Описание товара Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитЛопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянн...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитЛопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитЛопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянн...
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитЛопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра же...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитЛопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитЛопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жестко...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЛопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, д...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЛопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, ...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитЛопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной ...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитЛопата садовая Зубр 39356
-
В наличииЦена 790 руб. 1 340 руб.198 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитЛопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный че...
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с