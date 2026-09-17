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Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с

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Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 1
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 2
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 3
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 4
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 5
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 5
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.1
Вес, кг.
1.69

Описание товара Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с

Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с

Отзывы о товаре Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая Мир Инструмента 61414, 230х280х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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