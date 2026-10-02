Top.Mail.Ru
Лопата садовая Зубр 39356 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата садовая Зубр 39356

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата садовая Зубр 39356 - фото 1
Лопата садовая Зубр 39356 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата садовая Зубр 39356 - фото 1
  • Лопата садовая Зубр 39356 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата садовая Зубр 39356
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
183
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.19х0.08
Вес, кг.
1.75

Описание товара Лопата садовая Зубр 39356

Лопата прямоугольная применяется на садово-огородных участках, в сельском хозяйстве, в строительстве, в коммунальной сфере. Прочное полотно из высокоуглеродистой закаленной стали и качественный, покрытый воском черенок гарантируют продолжительный срок службы инструмента. Для более удобного хвата на черенке имеется широкая пластиковая рукоятка, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.

Отзывы о товаре Лопата садовая Зубр 39356




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
183
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата прямоугольная применяется на садово-огородных участках, в сельском хозяйстве, в строительстве, в коммунальной сфере. Прочное полотно из высокоуглеродистой закаленной стали и качественный, покрытый воском черенок гарантируют продолжительный срок службы инструмента. Для более удобного хвата на черенке имеется широкая пластиковая рукоятка, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата садовая Зубр 39356 – стоимость товара 780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...