Лопата садовая Зубр 39356
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 266094
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
183
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.19х0.08
Вес, кг.
1.75
Описание товара Лопата садовая Зубр 39356
Лопата прямоугольная применяется на садово-огородных участках, в сельском хозяйстве, в строительстве, в коммунальной сфере. Прочное полотно из высокоуглеродистой закаленной стали и качественный, покрытый воском черенок гарантируют продолжительный срок службы инструмента. Для более удобного хвата на черенке имеется широкая пластиковая рукоятка, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
183
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Лопата прямоугольная применяется на садово-огородных участках, в сельском хозяйстве, в строительстве, в коммунальной сфере. Прочное полотно из высокоуглеродистой закаленной стали и качественный, покрытый воском черенок гарантируют продолжительный срок службы инструмента. Для более удобного хвата на черенке имеется широкая пластиковая рукоятка, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата садовая Зубр 39356 – стоимость товара 780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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