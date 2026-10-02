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Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39572

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Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 - фото 1
Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 - фото 1
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39572
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
205
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.22х0.21х0.1
Вес, кг.
1.35

Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39572

Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей

Отзывы о товаре Лопата универсальная Зубр Мастер 39572




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
205
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Описание
Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 - стоимость товара 900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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