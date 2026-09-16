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Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех

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Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 1
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 2
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 3
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 4
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 5
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 6
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 7
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 8
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 9
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 10
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 11
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 12
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 13
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 14
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 15
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 16
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 17
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 18
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 19
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 20
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 21
Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 1
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 2
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 3
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 4
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 5
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 6
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 7
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 8
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 9
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 10
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 11
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 12
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 13
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 14
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 15
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 16
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 17
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 18
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 19
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 20
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 21
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
400
Общая длина, см
138
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.39х0.4х0.21
Вес, кг.
1.28

Описание товара Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех

Пластиковая лопата Сибртех 61666, 400х405х1380 мм, стальной черенок, используется для уборки снега на занесенных дорожках, тротуарах, подъездных путях. Эффективность работ обеспечивается благодаря вместительному усиленному ковшу с высокими бортиками. Лопата имеет стальной черенок Преимущества Рабочая плоскость, усиленная ребрами жесткости, выдерживает повышенные нагрузки без риска излома. Ковш из морозостойкого полипропилена рассчитан на работу при температуре до -30 градусов и подходит для многократного использования. Кромка ковша защищена от истирания алюминиевой окантовкой, которая покрыта порошковой эмалью и легко проникает в плотный снег и наст.



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Отзывы о товаре Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
400
Общая длина, см
138
Страна производитель
Россия
Описание
Пластиковая лопата Сибртех 61666, 400х405х1380 мм, стальной черенок, используется для уборки снега на занесенных дорожках, тротуарах, подъездных путях. Эффективность работ обеспечивается благодаря вместительному усиленному ковшу с высокими бортиками. Лопата имеет стальной черенок Преимущества Рабочая плоскость, усиленная ребрами жесткости, выдерживает повышенные нагрузки без риска излома. Ковш из морозостойкого полипропилена рассчитан на работу при температуре до -30 градусов и подходит для многократного использования. Кромка ковша защищена от истирания алюминиевой окантовкой, которая покрыта порошковой эмалью и легко проникает в плотный снег и наст.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной черенок, усиленная// Сибртех - купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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