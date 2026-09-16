Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
В наличии
Код товара: 717898
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1 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
87
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
87х26х12
Вес, г.
700
Описание товара Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)
Лопата Palisad LUXE 61799 размером 260 x 310 x 870 мм, со стальным черенком и ковшом из поликарбоната, используется для уборки снега. Оптимальна для уборки участков небольшой площади. Подойдет владельцам гаражей и загородных участков. Надежность — ковш изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает температуру до -60 °C. Прочность и долговечность — ковш усилен ребрами жесткости, стальной черенок устойчив к поломке и покрыт защитным составом для предотвращения коррозии. Эргономичность — благодаря двухкомпонентной рукоятке лопату удобно держать в руках.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
87
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad LUXE 61799 размером 260 x 310 x 870 мм, со стальным черенком и ковшом из поликарбоната, используется для уборки снега. Оптимальна для уборки участков небольшой площади. Подойдет владельцам гаражей и загородных участков. Надежность — ковш изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает температуру до -60 °C. Прочность и долговечность — ковш усилен ребрами жесткости, стальной черенок устойчив к поломке и покрыт защитным составом для предотвращения коррозии. Эргономичность — благодаря двухкомпонентной рукоятке лопату удобно держать в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - данный товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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