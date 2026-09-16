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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)

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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 1
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 2
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 3
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 4
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 5
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 6
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 7
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 8
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 9
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 10
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 11
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 12
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 13
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 14
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 15
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 16
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 1
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 2
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 3
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 4
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 5
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 6
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 7
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 8
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 9
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 10
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 11
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 12
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 13
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 14
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 15
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 16
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
87
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
87х26х12
Вес, г.
700

Описание товара Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)

Лопата Palisad LUXE 61799 размером 260 x 310 x 870 мм, со стальным черенком и ковшом из поликарбоната, используется для уборки снега. Оптимальна для уборки участков небольшой площади. Подойдет владельцам гаражей и загородных участков. Надежность — ковш изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает температуру до -60 °C. Прочность и долговечность — ковш усилен ребрами жесткости, стальной черенок устойчив к поломке и покрыт защитным составом для предотвращения коррозии. Эргономичность — благодаря двухкомпонентной рукоятке лопату удобно держать в руках.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
87
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad LUXE 61799 размером 260 x 310 x 870 мм, со стальным черенком и ковшом из поликарбоната, используется для уборки снега. Оптимальна для уборки участков небольшой площади. Подойдет владельцам гаражей и загородных участков. Надежность — ковш изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает температуру до -60 °C. Прочность и долговечность — ковш усилен ребрами жесткости, стальной черенок устойчив к поломке и покрыт защитным составом для предотвращения коррозии. Эргономичность — благодаря двухкомпонентной рукоятке лопату удобно держать в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - данный товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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