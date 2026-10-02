Лопата универсальная Зубр Мастер 39575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 266099
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
151
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.51х0.22х0.1
Вес, кг.
1.6
Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39575
Штыковая лопата МАСТЕР ЛСГ для земляных работ, деревянный черенок, ЗУБР 39575 - это универсальный инструмент для широкого фронта садовых и ремонтных работ. Подходит для перекопки твердых почв, перерезания небольших корней, а также переноски сыпучих материалов. Толщина полотна - 1.6 мм. Материал черенка - береза. Диаметр черенка - 40 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 960 руб. 1 065 руб.240 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин 421845
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитЛопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной ч...
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитЛопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной ч...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитЛопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной чере...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометалличес...
-
В наличииЦена 1 040 руб. 1 335 руб.260 руб. в СплитЛопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной п...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитЛопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый че...
-
В наличииЦена 1 060 руб. 1 200 руб.265 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин 421847
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитЛопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пласти...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитЛопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пласти...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитЛопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм,...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитЛопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной...
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
151
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата МАСТЕР ЛСГ для земляных работ, деревянный черенок, ЗУБР 39575 - это универсальный инструмент для широкого фронта садовых и ремонтных работ. Подходит для перекопки твердых почв, перерезания небольших корней, а также переноски сыпучих материалов. Толщина полотна - 1.6 мм. Материал черенка - береза. Диаметр черенка - 40 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата универсальная Зубр Мастер 39575 - по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата универсальная Зубр Мастер 39575