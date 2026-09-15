Top.Mail.Ru
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 1
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 2
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 3
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 4
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 5
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 6
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 7
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 8
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 9
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 10
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 11
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 12
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 13
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 14
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 15
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 16
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 17
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 18
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 19
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 20
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 21
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 22
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 1
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 2
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 3
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 4
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 5
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 6
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 7
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 8
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 9
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 10
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 11
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 12
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 13
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 14
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 15
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 16
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 17
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 18
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 19
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 20
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 21
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 22
  • Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656)
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
470
Общая длина, см
133
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.34х0.47х0.1
Вес, кг.
1.8

Описание товара Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656)

Лопата Сибртех 61656 длиной 1335 мм, со стальным черенком и ковшом размером 470 х 335 мм, используется для уборки снега. Широкий ковш позволяет за короткое время освободить от снежных заносов большую территорию. С помощью лопаты можно расчистить выезд из гаража, дорожки на загородном участке, тротуар, площадку перед подъездом и т.д. Инвентарь пригодится владельцам дач и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Прочность — ковш из углеродистой стали, усиленный ребрами жесткости, устойчив к нагрузкам.
  • Эффективная уборка — широкий ковш значительно ускоряет работу.
  • Защита от разрушения — стальной черенок покрыт порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
  • Комфортная работа — длинный черенок позволяет снизить нагрузку на спину, эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват и эффективное распределение нагрузки.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
470
Общая длина, см
133
Страна производитель
Россия
Описание

Лопата Сибртех 61656 длиной 1335 мм, со стальным черенком и ковшом размером 470 х 335 мм, используется для уборки снега. Широкий ковш позволяет за короткое время освободить от снежных заносов большую территорию. С помощью лопаты можно расчистить выезд из гаража, дорожки на загородном участке, тротуар, площадку перед подъездом и т.д. Инвентарь пригодится владельцам дач и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Прочность — ковш из углеродистой стали, усиленный ребрами жесткости, устойчив к нагрузкам.
  • Эффективная уборка — широкий ковш значительно ускоряет работу.
  • Защита от разрушения — стальной черенок покрыт порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
  • Комфортная работа — длинный черенок позволяет снизить нагрузку на спину, эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват и эффективное распределение нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...