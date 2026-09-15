Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656)
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной черенок, Россия Сибртех (61656)
Лопата Сибртех 61656 длиной 1335 мм, со стальным черенком и ковшом размером 470 х 335 мм, используется для уборки снега. Широкий ковш позволяет за короткое время освободить от снежных заносов большую территорию. С помощью лопаты можно расчистить выезд из гаража, дорожки на загородном участке, тротуар, площадку перед подъездом и т.д. Инвентарь пригодится владельцам дач и сотрудникам коммунальных служб.
Преимущества
- Прочность — ковш из углеродистой стали, усиленный ребрами жесткости, устойчив к нагрузкам.
- Эффективная уборка — широкий ковш значительно ускоряет работу.
- Защита от разрушения — стальной черенок покрыт порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
- Комфортная работа — длинный черенок позволяет снизить нагрузку на спину, эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват и эффективное распределение нагрузки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Лопата Сибртех 61656 длиной 1335 мм, со стальным черенком и ковшом размером 470 х 335 мм, используется для уборки снега. Широкий ковш позволяет за короткое время освободить от снежных заносов большую территорию. С помощью лопаты можно расчистить выезд из гаража, дорожки на загородном участке, тротуар, площадку перед подъездом и т.д. Инвентарь пригодится владельцам дач и сотрудникам коммунальных служб.
Преимущества
- Прочность — ковш из углеродистой стали, усиленный ребрами жесткости, устойчив к нагрузкам.
- Эффективная уборка — широкий ковш значительно ускоряет работу.
- Защита от разрушения — стальной черенок покрыт порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
- Комфортная работа — длинный черенок позволяет снизить нагрузку на спину, эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват и эффективное распределение нагрузки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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