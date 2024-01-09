Лопата снеговая ЗУБР СИБИРЬ 39925, пластиковая со стальной планкой, эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 500 мм.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%1 180 руб. 1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 514423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.38х0.5х0.1
Вес, кг.
1.1
Описание товара Лопата снеговая ЗУБР СИБИРЬ 39925, пластиковая со стальной планкой, эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 500 мм.
Пластиковая снеговая лопата со стальной планкой, Зубр СИБИРЬ эргономичный алюминиевый черенок, V-рчка, 500 мм 39925 имеет рабочую часть из морозостойкого полипропилена и дополнительные ребра жесткости. Это придает ей особую прочность и обеспечивает высокую стойкость к износу. Пластиковый корпус и алюминиевый черенок обеспечивают данной модели малый вес и придают удобство при длительных уборочных работах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Пластиковая снеговая лопата со стальной планкой, Зубр СИБИРЬ эргономичный алюминиевый черенок, V-рчка, 500 мм 39925 имеет рабочую часть из морозостойкого полипропилена и дополнительные ребра жесткости. Это придает ей особую прочность и обеспечивает высокую стойкость к износу. Пластиковый корпус и алюминиевый черенок обеспечивают данной модели малый вес и придают удобство при длительных уборочных работах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, хорошо лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Сильно "закрученая" лопата,угол лопаты при уборке около 70°,что не удобно,начинают плечи болеть(см.фото угол черенка)
Лопата снеговая ЗУБР СИБИРЬ 39925, пластиковая со стальной планкой, эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 500 мм. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Лопата снеговая ЗУБР СИБИРЬ 39925, пластиковая со стальной планкой, эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 500 мм.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, хорошо лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Сильно "закрученая" лопата,угол лопаты при уборке около 70°,что не удобно,начинают плечи болеть(см.фото угол черенка)