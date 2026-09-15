Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%1 040 руб. 1 335 руб.
В наличии
Код товара: 575460
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 040 руб. -22%
1 335 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
400
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.38х0.4х0.1
Вес, кг.
1.1
Описание товара Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка
Пластиковая снеговая лопата с алюминиевой планкой, Зубр УРАЛ эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 400 мм 39927 имеет рабочую часть из морозостойкого полипропилена и дополнительные ребра жесткости. Это придает ей особую прочность и обеспечивает высокую стойкость к износу. Благодаря пластиковому корпусу и алюминиевому черенку лопата имеет малый вес. Это придает удобство и легкость при длительных уборочных работах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
400
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Пластиковая снеговая лопата с алюминиевой планкой, Зубр УРАЛ эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 400 мм 39927 имеет рабочую часть из морозостойкого полипропилена и дополнительные ребра жесткости. Это придает ей особую прочность и обеспечивает высокую стойкость к износу. Благодаря пластиковому корпусу и алюминиевому черенку лопата имеет малый вес. Это придает удобство и легкость при длительных уборочных работах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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