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Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39413

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Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 1
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 2
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 3
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 4
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 5
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 6
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 7
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 8
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 9
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 10
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 11
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 1
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 2
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 3
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 4
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 5
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 6
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 7
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 8
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 9
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 10
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 11
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата универсальная Зубр Мастер 39413
570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х22х10
Вес, г.
850

Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39413

Лопата ЗУБР — надежный и практичный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем саду или на строительной площадке. Этот продукт, произведенный в Китае, соответствует высоким стандартам качества, чем славится бренд ЗУБР. Лопата оснащена прочной рабочей частью, изготовленной из стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Общая длина инструмента составляет 47 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Ширина рабочей части в 215 мм позволяет эффективно выполнять разнообразные задачи — от копки ям до перемещения сыпучих материалов. Эта лопата идеально подходит для владельцев дачных и садовых участков, а также для профессионалов, которые ценят надежность и качество инструментария. Сделайте работу проще и быстрее с надежной лопатой ЗУБР.

Отзывы о товаре Лопата универсальная Зубр Мастер 39413




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата ЗУБР — надежный и практичный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем саду или на строительной площадке. Этот продукт, произведенный в Китае, соответствует высоким стандартам качества, чем славится бренд ЗУБР. Лопата оснащена прочной рабочей частью, изготовленной из стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Общая длина инструмента составляет 47 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Ширина рабочей части в 215 мм позволяет эффективно выполнять разнообразные задачи — от копки ям до перемещения сыпучих материалов. Эта лопата идеально подходит для владельцев дачных и садовых участков, а также для профессионалов, которые ценят надежность и качество инструментария. Сделайте работу проще и быстрее с надежной лопатой ЗУБР.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата универсальная Зубр Мастер 39413 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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