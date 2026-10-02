Лопата универсальная Зубр Мастер 39413
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Характеристики
Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39413
Лопата ЗУБР — надежный и практичный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем саду или на строительной площадке. Этот продукт, произведенный в Китае, соответствует высоким стандартам качества, чем славится бренд ЗУБР. Лопата оснащена прочной рабочей частью, изготовленной из стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Общая длина инструмента составляет 47 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Ширина рабочей части в 215 мм позволяет эффективно выполнять разнообразные задачи — от копки ям до перемещения сыпучих материалов. Эта лопата идеально подходит для владельцев дачных и садовых участков, а также для профессионалов, которые ценят надежность и качество инструментария. Сделайте работу проще и быстрее с надежной лопатой ЗУБР.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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