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Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с

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Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 1
Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 2
Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 3
Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.12
Вес, кг.
1.67

Описание товара Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с

Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с

Отзывы о товаре Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая Мир Инструмента 61461, 230х280х1400 мм, деревянный черенок 1/с - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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