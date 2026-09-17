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Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с

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Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 1
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 2
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 3
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 4
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 5
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 6
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 5
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 6
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745381
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.21х0.05
Вес, кг.
1.56

Описание товара Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с

Штыковая лопата 61460 размером 205 х 275 х 1400 мм, с деревянным черенком, предназначена для выполнения земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Инструмент будет полезен строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода. Лопата поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из среднеуглеродистой стали и прошла дополнительную закалку.
  • Надежность — благодаря цельновырубной тулейке и полотну клиновидной формы лопата устойчива к излому.
  • Прочная конструкция — полотно надежно зафиксировано на черенке при помощи саморезов.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное порошковое покрытие предотвращает появление ржавчины.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата 61460 размером 205 х 275 х 1400 мм, с деревянным черенком, предназначена для выполнения земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Инструмент будет полезен строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода. Лопата поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из среднеуглеродистой стали и прошла дополнительную закалку.
  • Надежность — благодаря цельновырубной тулейке и полотну клиновидной формы лопата устойчива к излому.
  • Прочная конструкция — полотно надежно зафиксировано на черенке при помощи саморезов.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное порошковое покрытие предотвращает появление ржавчины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Мир Инструмента 61460, 205х275х1400 мм, деревянный черенок 1/с – стоимость товара 670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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