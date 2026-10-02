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Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39577

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Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - фото 2
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - фото 1
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - фото 2
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - фото 3
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39577
820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
137
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.24х0.1
Вес, кг.
1.7

Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39577

Лопата ЗУБР – надежный и практичный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных садовых и строительных работ. Изготовленная в Китае, она обладает впечатляющими эксплуатационными характеристиками, сочетающими в себе высокое качество исполнения и долговечность. Рабочая часть лопаты выполнена из стали, что обеспечивает её прочность и устойчивость к износу, позволяя эффективно справляться с любыми задачами. Ширина рабочей части составляет 235 мм, что делает лопату универсальной для копания и перемещения грунта. Лопата оснащена деревянным черенком, длина которого составляет 137 см, что обеспечивает удобство в использовании и уменьшает нагрузку на спину пользователя. Дерево как материал для черенка гарантирует комфортный захват и снижает риск скольжения. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и долговечностью, и эта лопата не является исключением. Она станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и удобство инструментов.

Отзывы о товаре Лопата универсальная Зубр Мастер 39577




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
137
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата ЗУБР – надежный и практичный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных садовых и строительных работ. Изготовленная в Китае, она обладает впечатляющими эксплуатационными характеристиками, сочетающими в себе высокое качество исполнения и долговечность. Рабочая часть лопаты выполнена из стали, что обеспечивает её прочность и устойчивость к износу, позволяя эффективно справляться с любыми задачами. Ширина рабочей части составляет 235 мм, что делает лопату универсальной для копания и перемещения грунта. Лопата оснащена деревянным черенком, длина которого составляет 137 см, что обеспечивает удобство в использовании и уменьшает нагрузку на спину пользователя. Дерево как материал для черенка гарантирует комфортный захват и снижает риск скольжения. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и долговечностью, и эта лопата не является исключением. Она станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и удобство инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата универсальная Зубр Мастер 39577 - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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