Лопата универсальная Зубр Мастер 39577
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Характеристики
Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39577
Лопата ЗУБР – надежный и практичный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных садовых и строительных работ. Изготовленная в Китае, она обладает впечатляющими эксплуатационными характеристиками, сочетающими в себе высокое качество исполнения и долговечность. Рабочая часть лопаты выполнена из стали, что обеспечивает её прочность и устойчивость к износу, позволяя эффективно справляться с любыми задачами. Ширина рабочей части составляет 235 мм, что делает лопату универсальной для копания и перемещения грунта. Лопата оснащена деревянным черенком, длина которого составляет 137 см, что обеспечивает удобство в использовании и уменьшает нагрузку на спину пользователя. Дерево как материал для черенка гарантирует комфортный захват и снижает риск скольжения. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и долговечностью, и эта лопата не является исключением. Она станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и удобство инструментов.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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