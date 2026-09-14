Черенок Palisad Luxe (61792)
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Характеристики
Тип товара
Черенок для лопаты
Материал черенка
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 478504
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Доставка в Санкт-Петербурге
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890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Черенок для лопаты
Материал черенка
алюминий
Черенок
да
Общая длина, см
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х20
Вес, г.
540
Описание товара Черенок Palisad Luxe (61792)
Алюминиевый черенок Palisad Luxe 61792 длиной 1580 мм, с фиксатором, совместим с граблями 61733, 61732, 61793. Во время работы нагрузка на позвоночник минимальна: комфортная длина черенка позволяет не нагибаться, а его вес составляет 450 г. Подпружиненный фиксатор надежно удерживает насадку-грабли. Изделие пригодится для уборки газонов и грядок.
Преимущества
- Долговечность — труба из анодированного алюминия обладает высокой прочностью, устойчива к коррозии и воздействию ультрафиолета.
- Комфортная работа — благодаря дополнительной накладке из ПВХ черенок удобно держать в руках.
- Удобное хранение — петля из ПВХ служит для подвешивания инвентаря на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Черенок для лопаты
Материал черенка
алюминий
Черенок
да
Общая длина, см
160
Страна производитель
Китай
Алюминиевый черенок Palisad Luxe 61792 длиной 1580 мм, с фиксатором, совместим с граблями 61733, 61732, 61793. Во время работы нагрузка на позвоночник минимальна: комфортная длина черенка позволяет не нагибаться, а его вес составляет 450 г. Подпружиненный фиксатор надежно удерживает насадку-грабли. Изделие пригодится для уборки газонов и грядок.
Преимущества
- Долговечность — труба из анодированного алюминия обладает высокой прочностью, устойчива к коррозии и воздействию ультрафиолета.
- Комфортная работа — благодаря дополнительной накладке из ПВХ черенок удобно держать в руках.
- Удобное хранение — петля из ПВХ служит для подвешивания инвентаря на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Черенок Palisad Luxe (61792) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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