Лопата для уборки снега Сибин 421843
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
В наличии
Код товара: 349530
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940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.54х0.42х0.1
Вес, кг.
1.2
Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421843
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой,V-ручкой СИБИН 460мм, черная, 421843 легко справляется с большими объемами снега. Инструмент упрощает очистку придомовой территории зимой и позволяет сократить время за счет глубокого ковша и прочной рукоятки.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
110
Страна производитель
Россия
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой,V-ручкой СИБИН 460мм, черная, 421843 легко справляется с большими объемами снега. Инструмент упрощает очистку придомовой территории зимой и позволяет сократить время за счет глубокого ковша и прочной рукоятки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега Сибин 421843 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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