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Лопата для уборки снега Сибин 421845 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега Сибин 421845

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Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 1
Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 2
Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 3
Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 4
Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 1
  • Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 2
  • Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 3
  • Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 4
  • Лопата для уборки снега Сибин 421845 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
960 руб.  1 065 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега Сибин 421845
960 руб. -10%
1 065 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
410
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.43х0.42х0.1
Вес, г.
870

Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421845

Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, оранжевая СИБИН 421845 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин 421845




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
410
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, оранжевая СИБИН 421845 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега Сибин 421845 - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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