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Лопата для уборки снега Сибин 421841 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега Сибин 421841

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Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 1
Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 2
Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 3
Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 4
Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 5
Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 1
  • Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 2
  • Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 3
  • Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 4
  • Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 5
  • Лопата для уборки снега Сибин 421841 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349532
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
428
Общая длина, см
136
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.37х0.42х0.05
Вес, кг.
1.6

Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421841

Снеговая стальная лопата с деревянным черенком, оранжевая, СИБИН 421841 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.



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Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин 421841




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
428
Общая длина, см
136
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая стальная лопата с деревянным черенком, оранжевая, СИБИН 421841 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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