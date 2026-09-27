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Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок

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Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 1
Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 2
Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 3
Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 4
Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 5
Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 6
Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 1
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 2
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 3
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 4
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 5
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 6
  • Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745371
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.22х0.04
Вес, кг.
1.64

Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок

Штыковая лопата Palisad 61390 размером 210 х 290 х 1150 мм, с фибергласовым черенком, рассчитана на проведение земляных работ. Она пригодится на строительной площадке или в огороде для вскапывания грядок, выкапывания ям и т.д. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач.

Преимущества

  • Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
  • Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
  • Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
  • Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
  • Удобство работы — лопата дополнена пластиковой рукояткой с резиновой вставкой.

Отзывы о товаре Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Описание

Штыковая лопата Palisad 61390 размером 210 х 290 х 1150 мм, с фибергласовым черенком, рассчитана на проведение земляных работ. Она пригодится на строительной площадке или в огороде для вскапывания грядок, выкапывания ям и т.д. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач.

Преимущества

  • Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
  • Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
  • Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
  • Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
  • Удобство работы — лопата дополнена пластиковой рукояткой с резиновой вставкой.
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