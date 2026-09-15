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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644)

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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 1
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 2
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 3
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 4
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 5
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 6
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 7
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 8
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 9
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 10
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 11
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 12
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 13
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 14
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 15
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 16
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 17
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 18
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 19
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 20
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 21
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 22
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 23
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 24
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 1
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 2
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 3
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 4
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 5
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 6
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 7
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 8
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 9
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 10
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 11
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 12
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 13
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 14
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 15
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 16
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 17
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 18
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 19
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 20
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 21
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 22
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 23
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 24
  • Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
137
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.43х0.46х0.1
Вес, кг.
1.65

Описание товара Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644)

Лопата Palisad BASE 61644 размером 460 x 400 x 1370 мм, с ковшом из поликарбоната и стальным черенком, предназначена для уборки снега. Углубленный ковш вмещает большое количество снега, что значительно ускоряет и упрощает работу. Лопата позволяет быстро и эффективно расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и крыльцом и т.д.



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Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
137
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad BASE 61644 размером 460 x 400 x 1370 мм, с ковшом из поликарбоната и стальным черенком, предназначена для уборки снега. Углубленный ковш вмещает большое количество снега, что значительно ускоряет и упрощает работу. Лопата позволяет быстро и эффективно расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и крыльцом и т.д.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной черенок, BASE Palisad (61644) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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