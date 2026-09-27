Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX
Удлиненная совковая лопата Palisad LUXE 61304 размером 235 х 285 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — полотно из рессорно-пружинной стали покрыто лаком, характеризуется повышенной упругостью, устойчивостью к нагрузкам и коррозии.
- Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
- Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Удлиненная совковая лопата Palisad LUXE 61304 размером 235 х 285 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — полотно из рессорно-пружинной стали покрыто лаком, характеризуется повышенной упругостью, устойчивостью к нагрузкам и коррозии.
- Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
- Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX