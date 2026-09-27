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Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX

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Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 1
Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 2
Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 3
Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 4
Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 5
Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 6
Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 1
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 2
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 3
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 4
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 5
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 6
  • Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
131
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.27х0.14
Вес, кг.
1.66

Описание товара Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX

Совковая лопата Palisad LUXE 61305 размером 230 х 285 х 1310 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, имеет углубленное полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен как на строительной площадке, так и а также на дачном участке.

Преимущества

  • Повышенная упругость, устойчивость к нагрузкам и коррозии — полотно выполнено из рессорно-пружинной стали и покрыто защитным лаком.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Эргономичность — удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и помогает равномерно распределять нагрузку во время работы.

Отзывы о товаре Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
131
Страна производитель
Россия
Описание

Совковая лопата Palisad LUXE 61305 размером 230 х 285 х 1310 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, имеет углубленное полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен как на строительной площадке, так и а также на дачном участке.

Преимущества

  • Повышенная упругость, устойчивость к нагрузкам и коррозии — полотно выполнено из рессорно-пружинной стали и покрыто защитным лаком.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Эргономичность — удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и помогает равномерно распределять нагрузку во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, деревянный черенок 1/с, с рукояткой, LUX - купить по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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