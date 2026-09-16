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Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine

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Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 1
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 2
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 3
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 4
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 5
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 6
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 1
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 2
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 3
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 4
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 5
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 6
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.4х0.08
Вес, г.
900

Описание товара Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine

Пластиковая снеговая лопата Grinda PROLine Fiber-400 400 мм 39941 подходит для очистки территории от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Надежность. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Эргономичный стеклопластиковый черенок с v-образной рукояткой обеспечивает удобство использования.



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Отзывы о товаре Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковая снеговая лопата Grinda PROLine Fiber-400 400 мм 39941 подходит для очистки территории от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Надежность. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Эргономичный стеклопластиковый черенок с v-образной рукояткой обеспечивает удобство использования.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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