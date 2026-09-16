Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 717872
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1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.4х0.08
Вес, г.
900
Описание товара Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine
Пластиковая снеговая лопата Grinda PROLine Fiber-400 400 мм 39941 подходит для очистки территории от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Надежность. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Эргономичный стеклопластиковый черенок с v-образной рукояткой обеспечивает удобство использования.
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Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Страна производитель
Китай
Пластиковая снеговая лопата Grinda PROLine Fiber-400 400 мм 39941 подходит для очистки территории от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Надежность. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Эргономичный стеклопластиковый черенок с v-образной рукояткой обеспечивает удобство использования.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 400мм (39941) PROLine - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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