Лопата для уборки снега Сибин 421847
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 060 руб. 1 200 руб.
В наличии
Код товара: 349527
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб. -12%
1 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.44х0.5х0.08
Вес, кг.
1.1
Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421847
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, синяя СИБИН 421847 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, синяя СИБИН 421847 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лопата. Если снег тяжёлый, сначала взрыхлить штыковой лопатой. Оказалось черенок отстёгивается от полотна (эта функция мне не нужна). Удобней деревянных лопат. Пережила зиму. Было и -40. Не жалел. Выдержала, не лопнула. Закажу ещё одну.
Достоинства:
Комментарий:
Широковатая, центр тяжести смещается из стороны в сторону
Достоинства:
Комментарий:
то, что нужно для перевозки в машине. достаточно крепкая, но не для льда. и цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
Крутая лопата, всем близким надарил такие. Легкая, прочная.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и очень лёгкая лопата. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хлипкая, только для свежего снега
Достоинства:
Комментарий:
ковш прилегает к черенку не плотно. наклейку с черенка очистили с большим трудом . купили заранее, в работе не была. пластик качественный.
Лопата для уборки снега Сибин 421847 - по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин 421847
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лопата. Если снег тяжёлый, сначала взрыхлить штыковой лопатой. Оказалось черенок отстёгивается от полотна (эта функция мне не нужна). Удобней деревянных лопат. Пережила зиму. Было и -40. Не жалел. Выдержала, не лопнула. Закажу ещё одну.
Достоинства:
Комментарий:
Широковатая, центр тяжести смещается из стороны в сторону
Достоинства:
Комментарий:
то, что нужно для перевозки в машине. достаточно крепкая, но не для льда. и цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
Крутая лопата, всем близким надарил такие. Легкая, прочная.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и очень лёгкая лопата. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хлипкая, только для свежего снега
Достоинства:
Комментарий:
ковш прилегает к черенку не плотно. наклейку с черенка очистили с большим трудом . купили заранее, в работе не была. пластик качественный.