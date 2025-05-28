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Лопата для уборки снега Сибин 421847 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега Сибин 421847

7 Отзывы
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Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 1
Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 2
Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 3
Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 4
Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 1
  • Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 2
  • Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 3
  • Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 4
  • Лопата для уборки снега Сибин 421847 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 060 руб.  1 200 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега Сибин 421847
1 060 руб. -12%
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.44х0.5х0.08
Вес, кг.
1.1

Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421847

Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, синяя СИБИН 421847 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин 421847

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лопата. Если снег тяжёлый, сначала взрыхлить штыковой лопатой. Оказалось черенок отстёгивается от полотна (эта функция мне не нужна). Удобней деревянных лопат. Пережила зиму. Было и -40. Не жалел. Выдержала, не лопнула. Закажу ещё одну.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олеся Л.

Достоинства:


Комментарий:
Широковатая, центр тяжести смещается из стороны в сторону
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
то, что нужно для перевозки в машине. достаточно крепкая, но не для льда. и цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая лопата, всем близким надарил такие. Легкая, прочная.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная и очень лёгкая лопата. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
хлипкая, только для свежего снега
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
ковш прилегает к черенку не плотно. наклейку с черенка очистили с большим трудом . купили заранее, в работе не была. пластик качественный.



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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, синяя СИБИН 421847 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лопата. Если снег тяжёлый, сначала взрыхлить штыковой лопатой. Оказалось черенок отстёгивается от полотна (эта функция мне не нужна). Удобней деревянных лопат. Пережила зиму. Было и -40. Не жалел. Выдержала, не лопнула. Закажу ещё одну.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олеся Л.

Достоинства:


Комментарий:
Широковатая, центр тяжести смещается из стороны в сторону
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
то, что нужно для перевозки в машине. достаточно крепкая, но не для льда. и цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая лопата, всем близким надарил такие. Легкая, прочная.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная и очень лёгкая лопата. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
хлипкая, только для свежего снега
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
ковш прилегает к черенку не плотно. наклейку с черенка очистили с большим трудом . купили заранее, в работе не была. пластик качественный.


Лопата для уборки снега Сибин 421847 - по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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