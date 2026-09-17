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Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно

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Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 1
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 2
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 3
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 4
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 5
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 6
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 7
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 1
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 2
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 3
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 4
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 5
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 6
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 7
  • Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.18х0.2х0.09
Вес, кг.
1.96

Описание товара Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно

Штыковая лопата ЗУБР Профессионал 39555 идеально подходит для хозяйственных работ. Оптимальна для вскапывания почвы на садово-огородных участках. Рабочее полотно из высокоуглеродистой стали обладает повышенной прочностью . Покрытие порошковой краской предохраняет от коррозии . Металлический черенок удобен в работе. Пластиковая D-образная рукоятка обеспечивает надежный хват .

Отзывы о товаре Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Описание
Штыковая лопата ЗУБР Профессионал 39555 идеально подходит для хозяйственных работ. Оптимальна для вскапывания почвы на садово-огородных участках. Рабочее полотно из высокоуглеродистой стали обладает повышенной прочностью . Покрытие порошковой краской предохраняет от коррозии . Металлический черенок удобен в работе. Пластиковая D-образная рукоятка обеспечивает надежный хват .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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