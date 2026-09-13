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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine

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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 1
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 2
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 3
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 4
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 5
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 6
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 1
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 2
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 3
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 4
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 5
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 6
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717871
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
590
Общая длина, мм
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.59х0.1
Вес, кг.
1.16

Описание товара Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine

Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine



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Отзывы о товаре Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
590
Общая длина, мм
146
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Доставка
Отзывы


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