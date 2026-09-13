Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
590
Общая длина, мм
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.59х0.1
Вес, кг.
1.16
Описание товара Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
590
Общая длина, мм
146
Страна производитель
Китай
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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