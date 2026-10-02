Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%1 280 руб. 1 311 руб.
В наличии
Код товара: 347256
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Загружаем...
1 280 руб. -2%
1 311 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
228
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.23х0.05
Вес, кг.
1.97
Описание товара Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02
Штыковая лопата Зубр БЕРКУТ деревянный черенок с рукояткой, Профессионал 4-39507_z02 представляет собой универсальную модель для выполнения различного типа работ. Данная модель имеет твердое полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Дополнительная зубчатая кромка позволяет лопате легко проникать даже в твердый грунт.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
228
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата Зубр БЕРКУТ деревянный черенок с рукояткой, Профессионал 4-39507_z02 представляет собой универсальную модель для выполнения различного типа работ. Данная модель имеет твердое полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Дополнительная зубчатая кромка позволяет лопате легко проникать даже в твердый грунт.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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